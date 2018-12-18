Санкции США затрагивают каждую вторую работающую в России немецкую компанию Российско-Германская внешнеторговая палата ухудшила прогнозы на 2019 год

Американские санкции затрагивают каждую вторую немецкую компанию, работающую в России. Об этом говорится в отчете Российско-Германской внешнеторговой палаты и Восточного комитета немецкой экономики по итогам опроса, в котором приняли участие 168 немецких компаний.

Только треть компаний не ощущает давления американских санкций. Именно они готовы и дальше расширять бизнес в России. «Однако большинство компаний ждет, как будет развиваться ситуация. Процесс политической разрядки мог бы оказаться весьма полезным. Решающий вклад в это должна внести Россия», — считает исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс.

Более 40% германских компаний выступает за незамедлительную отмену санкций. Еще 52% — за поэтапную отмену. Эти цифры не меняются последние несколько лет.

В отчете говорится, что немецкие компании смотрят в 2019 год «с растущим беспокойством». Около 60% компаний опасаются стагнации или ухудшения экономической конъюнктуры в стране. В прошлом году оптимистично в будущее смотрели более 80% опрошенных.

Отметим, на немецкие компании в России работает порядка 142 тыс. человек. Суммарный оборот этих компаний составляет 23 млрд евро. В ближайшие 12 месяцев объем корпоративных инвестиций в немецкие компании может составить 628 млн евро.