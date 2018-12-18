ВШЭ поможет Смольному скорректировать стратегию города до 2035 года А также собрать «Навигатор профессий»

Петербургский филиал Высшей школы экономики поможет Смольному скорректировать стратегию социально-экономического развития Петербурга на период до 2035 года. Об этом во вторник сообщили в администрации города.

Также Смольный и ВШЭ будут работать над программой развития рынка труда. Смольный рассматривает возможность заключить договор с вузом на выполнение этих работ.

Также исследования ВШЭ привлекут для создания «Навигатора профессий», в котором школьники или студенты смогут получить сведения о востребованных вакансиях с указанием зарплаты, а также списки колледжей и вузов. В настоящий момент специалисты ВШЭ уже входят в экспертные советы отраслевых комитетов, участвуют в разработке экономической политики Петербурга, исполняют контракты в области стратегического планирования и мониторинга.

В этом году ВШЭ отмечает 20-летие. В настоящий момент в вузе и его филиалах обучаются более 5,5 тыс. студентов. Петербургский филиал в 2018 году занял пятое место по качеству бюджетного приема в российские вузы.