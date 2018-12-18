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18.12.18 / 19:16 Новости / Россия и мир / Экономика

Путин подписал закон о запрете табло с курсами валют на улице

Он вступит в силу в день опубликования

Фото АБН

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете табло с курсами валют на улице. Документ опубликован на официальном портале правовой информации во вторник.

Согласно закону, Центробанк получает право регулировать установку коммерческими банками табло с курсами валют. Документ вступит в силу в день официального опубликования.

Напомним, с этой инициативной выступил Центробанк в начале года. По мнению регулятора, запрет устанавливать табло на улице поможет в борьбе с нелегальными обменниками. Публичные обсуждения длились до 1 марта. В декабре закон принят Госдумой и одобрен Советом Федерации.

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