Путин подписал закон о запрете табло с курсами валют на улице Он вступит в силу в день опубликования

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете табло с курсами валют на улице. Документ опубликован на официальном портале правовой информации во вторник.

Согласно закону, Центробанк получает право регулировать установку коммерческими банками табло с курсами валют. Документ вступит в силу в день официального опубликования.

Напомним, с этой инициативной выступил Центробанк в начале года. По мнению регулятора, запрет устанавливать табло на улице поможет в борьбе с нелегальными обменниками. Публичные обсуждения длились до 1 марта. В декабре закон принят Госдумой и одобрен Советом Федерации.