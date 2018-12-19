Аукцион Минфина и прогноз Центробанка. Итоги среды

Платежная система Visa запустила денежные переводы по номеру телефона. Совместное предприятие Saipem и Renaissance получило контракт на строительство «Арктик СПГ-2» для «Новатэка». Центробанк предупредил о подорожании ряда товаров в следующем году, а Госдума приняла закон об отмене национального роуминга по стране. Минфин признал аукцион по продаже ОФЗ несостоявшимся.

Visa запускает сервис денежных переводов по телефонному номеру. К сервису подключились четыре российских банка.

ЦБ: В 2019 году подорожают сигареты, топливо и алкоголь. Регулятор уточнил, что вино подорожает на 0,9%, а сигареты и топливо — на 4,6%.

СП Saipem и Renaissance получило контракт на строительство «Арктик СПГ-2» для «Новатэка». Компании получат по 50% от суммы контракта в 2,2 млрд евро.

Госдума приняла закон об отмене национального роуминга по всей России. Документ вводит единые тарифы на сотовую связь независимо от региона, в котором находится абонент.

Аукцион Минфина по ОФЗ признан несостоявшимся. В ведомстве сообщили, что не получили заявки с приемлемым уровнем цен.