РФС предлагает провести финал Лиги чемпионов на стадионе на Крестовском Основным конкурентом называют Мюнхен

Российский футбольный союз (РФС) предлагает провести финал Лиги чемпионов сезона 2020-2021 годов на стадионе на Крестовском острове («Газпром Арена»). Об этом в среду заявил член исполкома РФС Игорь Лебедев на своей странице в Twitter.

Заседание исполкома РФС проходит в среду в Москве. Исполком решил выдвинуть петербургский стадион в качестве претендента на проведение финала Лиги чемпионов, в настоящий момент основным конкурентом считается Мюнхен и его «Альянц-Арена».

Исполком РФС

Принял решение выдвинуть стадион «Газпром Арена» в качестве претендента на проведение финала Лиги Чемпионов 2020/2021 в Санкт-Петербурге.

Основной конкурент Мюнхен — Игорь Лебедев (@Russian1972) 19 декабря 2018 г.

Прием заявок на проведение финала Лиги чемпионов 2020-2021 идет с 28 сентября. Заявки принимаются до 15 февраля 2019 года. Решение примут в мае или июне 2019 года. Напомним, Россия принимала финал Лиги чемпионов только один раз – в 2008 году, тогда матч прошел на стадионе «Лужники» в Москве.