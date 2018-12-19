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19.12.18 / 12:30 Новости / Петербург и Ленобласть / Спорт

РФС предлагает провести финал Лиги чемпионов на стадионе на Крестовском

Основным конкурентом называют Мюнхен

Российский футбольный союз (РФС) предлагает провести финал Лиги чемпионов сезона 2020-2021 годов на стадионе на Крестовском острове («Газпром Арена»). Об этом в среду заявил член исполкома РФС Игорь Лебедев на своей странице в Twitter.

Заседание исполкома РФС проходит в среду в Москве. Исполком решил выдвинуть петербургский стадион в качестве претендента на проведение финала Лиги чемпионов, в настоящий момент основным конкурентом считается Мюнхен и его «Альянц-Арена».

Прием заявок на проведение финала Лиги чемпионов 2020-2021 идет с 28 сентября. Заявки принимаются до 15 февраля 2019 года. Решение примут в мае или июне 2019 года. Напомним, Россия принимала финал Лиги чемпионов только один раз – в 2008 году, тогда матч прошел на стадионе «Лужники» в Москве.

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