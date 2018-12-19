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19.12.18 / 12:44 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

Петербургские депутаты ушли на каникулы

До 10 января

Фото АБН

Петербургские депутаты провели последнее в 2018 году заседание. Оно состоялось в среду, передает корреспондент АБН.

Юридически в среду состоялось два заседания — очередное и внеочередное. На последнем были окончательно приняты поправки в закон о выборах губернатора. В следующий раз народные избранники соберутся на заседание в Мариинском дворце 16 января, перерыв установлен до 10 января.

Закрывая год спикер Вячеслав Макаров напомнил коллегам, что петербургский парламент — последний в стране, который работает полностью на профессиональной основе. Это позволяет депутатам лучше работать с избирателями и быть ядром политической жизни города.

Всего в этом году парламент заседал 39 раз. В ЗакC было внесено 280 законопроектов, принято 162. Самыми активными законодателями оказались сами народные избранники (109 проектов), на втором месте — губернатор Петербурга.

Напомним, в среду ЗакС принял законопроект о штрафах для руферов, ввел новый праздник, внес изменения в генплан. Также депутаты поддержали инициативы о запрете использовать слово «Санкт-Петербург» в названиях организаций без разрешения властей и ряд других инициатив.

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