В Петербурге планируют ввести скидку по «Подорожнику» с первой поездки для всех видов транспорта Но сроки пока что не называют

В Петербурге планируют вводить скидку по проездному билету «Подорожник» уже с первой поездки на любом виде общественного транспорте. Об этом АБН сообщили в комитете по транспорту.

Точных сроков в комитете не назвали. Получать скидки по «Подорожнику» с первой поездки станет возможно после принятия документа планирования — проекта постановления Правительства Санкт-Петербурга «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Санкт-Петербурге». В настоящее время документ проходит согласование с органах исполнительной власти города.

Согласно этому документу, стоимость проезда будет едино для всех маршрутов, а льготные проездные и проездные длительного пользования будут применять и в маршрутках. Кроме того, в настоящий момент идет работа по созданию Комплексной информационной системы управления городским и пригородным пассажирским транспортом в Санкт-Петербурге (КИСУ ГППТ), которая займет два года. После ее введения горожане смогут пополнять проездные онлайн без необходимости активировать их в кассах метро.

Напомним, заседание транспортного совета при правительстве Петербурга, на котором обсуждались документ планирования и КИСУ ГППТ, прошло в апреле. К тому моменту было проведено полное обследование пассажиропотоков на городских маршрутах, разработан стандарт качества транспортного обслуживания населения, разработаны предложения по реформированию сети маршрутов и реализован первый проект по изменению маршрутов в районе проспекта Просвещения. Больше подобные пилотные проекты комитет по транспорту запускать не планирует.

В настоящий момент стоимость разовой поездки по «Подорожнику» в метро составляет 36 рублей, в наземном транспорте — 31 рубль, в маршрутках скидок нет. В городском транспорте после десятой поездки скидка увеличивается в течение календарного месяца. Без «Подорожника» разовая поездка будет стоить 45 рублей для метро и 40 рублей для наземного транспорта.