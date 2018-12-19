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19.12.18 / 19:24 Новости / Россия и мир / Экономика

Министр энергетики Саудовской Аравии назвал причины падения цены на нефть

Надо «просто подождать»

Нефть Brent

Фото: kursiv.kz

Министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех назвал причины падения цены на нефть. Соответствующее заявление он сделал в среду.

Аль-Фалех сообщил, что причины падения стоимости нефти – геополитические и временные спекулятивные процессы на рынке. В настоящий момент надо «просто подождать», передает ТАСС слова министра. Он считает, что последнее соглашение ОПЕК+ стабилизирует рынок. Это произойдет в следующем году.

Напомним, ранее ОПЕК+ решил сократить добычу нефти. Соглашение вступит в силу с 1 января 2019 года. Накануне, 18 декабря, стоимость нефти Brent упала почти на 6%. В среду цена стабилизировалась на $56 за баррель.

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