Министр энергетики Саудовской Аравии назвал причины падения цены на нефть Надо «просто подождать»

Министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех назвал причины падения цены на нефть. Соответствующее заявление он сделал в среду.

Аль-Фалех сообщил, что причины падения стоимости нефти – геополитические и временные спекулятивные процессы на рынке. В настоящий момент надо «просто подождать», передает ТАСС слова министра. Он считает, что последнее соглашение ОПЕК+ стабилизирует рынок. Это произойдет в следующем году.

Напомним, ранее ОПЕК+ решил сократить добычу нефти. Соглашение вступит в силу с 1 января 2019 года. Накануне, 18 декабря, стоимость нефти Brent упала почти на 6%. В среду цена стабилизировалась на $56 за баррель.