СП Saipem и Renaissance получило контракт на строительство «Арктик СПГ-2» для «Новатэка» Компании получат по 50% от суммы контракта

Совместное предприятие (СП) итальянской Saipem и турецкой Renaissance получило контракт на строительство для СПГ-завода «Новатэка» «Арктик СПГ-2» на 2,2 млрд евро. Об этом в среду сообщили в Saipem.

СП построит трех линий сжижения на основании гравитационного типа в центре строительства крупнотоннажных морских сооружений в Мурманске. Затем их установят на заводе на Гыданском полуострове. Высота оснований – 30 м, а размер – 330 м на 152 м.

Обеим компаниям принадлежат равные доли предприятия, поэтому сумма контракта разделится между ними по 50%. Реализация проекта планируется на базе Утреннего месторождения в ЯНАО. Запустить первую линию планируют в 2022-2023 годах. А остальные – в 2024 и в 2025 годах.

Отметим, кроме «Арктик СПГ-2» у «Новатэка» есть «Ямал СПГ», также занимающийся производством СПГ. В ноябре «Новатэк» запустил третью линию производства «Ямал СПГ». Линия произвела первый СПГ в режиме пуско-наладочных работ. Общая проектная мощность трех линий составляет 16,5 млн т газа в год.