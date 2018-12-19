Суд Москвы продлил срок задержания директора хлебокомбината «Черкизово» Из-за невыплаты зарплат

Преображенский суд Москвы продлил срок задержания директора хлебокомбината «Черкизово» Яна Соловьева. Об этом пресс-секретарь суда Александра Савельева сообщила в среду.

Срок продлен до 21 декабря, передает ТАСС. Решение принято в рамках уголовного дела о невыплате заработной платы на хлебокомбинате.

По этой же причине работа предприятия остановилась. Хлебозавод «Черкизово» передали под управление кондитерско-булочного комбината «Черемушки». Гендиректор комбината Юрий Мугандин заявил, что хлебозавод начнет работать в пятницу.

Отметим, ранее СМИ сообщили, что сотрудники «Черкизово» устроили голодовку из-за невыплаты зарплаты. Всего предприятие задолжало более 10 млн рублей около 100 сотрудникам. Ранее в среду в прокуратуре Москвы сообщили, что во вторник выплачено 600 тыс. рублей.

Добавим, хлебозавод является дочерним предприятием «Настюша» Игоря Пинкевича. Эта компания находится под арестом с лета 2017 года из-за дела о мошенничестве.