В Петербурге «Адмиралтейские верфи» начали строительство ледостойкой платформы От которой ожидается прорыв в изучении Арктики

В Петербурге на судостроительном предприятии «Адмиралтейские верфи» начали строительство дрейфующей ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс». Об этом на предприятии сообщили в четверг.



С помощью «Северного полюса» проекта 00903 ожидается прорыв в изучении Арктики. Платформа является уникальным для России и мира судном.

В зимний сезон платформа будет находиться на 50-градусном морозе. Однако она сохранит безопасные и удобные условия работы и проживания экипажа, говорится в сообщении предприятия. Судно в длину составляет 83,1 м, в ширину – 22,5 м. Среди других характеристик платформы скорость не менее 10 узлов, экипаж из 14 человек и 34 человек научного персонала.

Для наименьшего воздействия льда на «Северный полюс» корпус выполнен в нестандартной яйцевидной форме. А повышенную прочность обеспечивает редкая марка стали.

Заказчиком выступает Росгидромет. Контракт с «Адмиралтейскими верфями» подписали в апреле этого года. Уже утвержденный аванпроект подготовил АО КБ «Вымпел». Создание платформы входит в госпрограмму по соцэкономическому развитию Арктической зоны России.

Отметим, «Северный полюс» является полярной станцией с функциями научно-исследовательского центра. Платформа на протяжении двух лет будет дрейфовать в акватории Северного Ледовитого океана. Ранее сообщалось, что «Адмиралтейские верфи» также построят батискаф для спуска в Марианскую впадину.