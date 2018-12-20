Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,75% И объем выкупа активов с рынка

Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии единогласно проголосовал за сохранение базовой процентной ставки на уровне 0,75%. Об этом в четверг британский регулятор сообщил в пресс-релизе.

Кроме того, Банк Англии оставил на прежнем уровне объем выкупа государственных облигаций с рынка в размере 435 млрд фунтов стерлингов.

Отметим, в августе текущего года регулятор повысил базовую процентную ставку на 0,25 п.п. – с 0,5% до 0,75%. Ставка повысилась впервые с ноября 2017 года. По итогам 2018 года Банк Англии ожидает роста ВВП страны на 1,4%.