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20.12.18 / 15:59 Новости / Петербург и Ленобласть

«Метрострой» рассказал о причинах переноса строительства Лахтинско-Правобережной линии

Новые сроки сдачи объектов пока неизвестны

Фото АБН

ОАО «Метрострой» рассказал о причинах переноса строительства Лахтинско-Правобережной линии метро. Об этом в среду сообщили в пресс-службе «Метростроя».

На шахте №574 строительство остановилось на полтора года из-за предписания министерства культуры РФ о проведении историко-археологической экспертизы в 2015-2016 годах. А строительство «Горного института» перенеслось на семь месяцев из-за корректировки заказчиком проекта стартового котлована под щит.

Кроме того, в «Метрострое» напомнили о задержках в выдаче сметной, которая необходима для сдачи работ заказчику и получения оплаты, и разрешительной документации. Также заказчик с опозданием предоставил помещения на улице Декабристов, на которых нужно было усилить фундамент.

Чтобы ускорить строительство, подрядчик предложил использовать два вентиляционных ствола для выдачи разработанного грунта и подачи материалов. Но заказчик передал не все необходимые документы «Метрострою».

На шахту № 571 документацию так и не выдали, а для шахты № 573 предоставили в августе 2018 года. Кроме того, компания предложила строить параллельно верхние строения в тоннелях и производить горно-проходческие работы. Такой способ применялся при строительстве Невско-Василеостровской линии.

Новые сроки сдачи пока не определены. В компании добавили, что «Новокрестовская» и «Беговая» также строились параллельно и не отражались на строительстве Лахтинско-Правобережной линии.

Отметим, в проекте станция метро «Горный институт» зовется «Большим проспектом». Станцию прошли на 90%. При строительстве шахты №571 в Петербурге впервые использовали стволопроходческую машину. Ранее эти работы проводились вручную. Аппарат произведен в Туле по заказу «Метростроя».

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