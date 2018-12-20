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20.12.18 / 20:00 Новости / Россия и мир / Экономика

Международные резервы РФ за неделю выросли на $1,3 млрд

На 0,3%

Международные резервы РФ с 7 по 14 декабря 2018 года выросли на $1,3 млрд. Об этом в четверг сообщили в Центробанке РФ.

Резервы выросли на 0,3% и достигли уровня $464,9 млрд. Такому росту поспособствовала положительная переоценка, говорится в сообщении регулятора.

Отметим, с 30 ноября по 7 декабря рост международных резервов РФ также составил 0,3%. А за месяц, со 2 по 30 ноября, этот показатель вырос на $2,4 млрд. С начала текущего года к международным резервам РФ прибавилось $31 млрд. В начале года, 5 января, сумма резервов составляла около $432,6 млрд.

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