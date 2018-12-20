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20.12.18 / 15:47 Новости / Петербург и Ленобласть

Врио губернатора Петербурга подписал постановления по изменениям в социальной сфере

По инвалидам, детям и туризму

Фото администрации Петербурга

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов подписал постановления по изменениям в социальной сфере. Об этом пресс-служба администрации губернатора города сообщила в четверг.

Среди подписанных документов, изменение в постановление по социальной поддержке семей с детьми. Согласно изменениям, семьи могут подавать заявление на получение помощи без приложения необходимых документов, если эти данные уже есть в «Городском реестре социальной защиты».

Также Беглов подписал документ, который позволит упорядочить предоставление инвалидам дополнительных мер по оплате жилья. Компенсация денег на оплату жилья будет происходить из бюджета Петербурга, а коммунальных услуг – из федерального бюджета.

Кроме этого, врио губернатора подписал постановления о принятии конкретных мер по развитию событийного и медицинского туризма. Бюджет предоставит АО «Санкт-Петербургскому агентству медицинского туризма» 23,3 млн рублей.

Помимо перечисленных изменений в постановления, Беглов подписал еще несколько документов. Они касаются премии правительства Петербурга победителям и призерам международных олимпиад и всероссийской олимпиады школьников, а также о коэффициенте динамики рынка недвижимости.

Добавим, ранее в четверг Беглов подписал закон о выборах губернатора Петербурга. Документ разрешает участвовать в выборах самовыдвиженцам. Также жители Петербурга смогут проголосовать по месту нахождения без открепительного.

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