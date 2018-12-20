Путин поручил Беглову встретиться с обманутой дольщицей Она обвинила Албина в том, что дома сдаются недостроями

Президент России Владимир Путин поручил временно исполняющему обязанности губернатора Петербурга встретиться с дольщицей разорившейся компании ГК «Город» Аллой Андреевой. Такое поручение прозвучало во время традиционной пресс-конференции в четверг.

При этом Алла Андреева представилась журналисткой рязанского издания. «Очень большая просьба обратить внимание на обманутых дольщиков. Петербург, Ленобласть и вся Россия. В Петербурге вводят в эксплуатацию недостроенные дома. Они не соответствуют требованиям долевого участия», — заявила Андреева. Она также считает, что данные о количестве обманутых дольщиков в регионах отличаются от тех цифр, которые отправляются в Москву, кроме того, обвинила вице-губернатора Петербурга Игоря Албина в преступлении, связанном с сдачей в эксплуатацию недостроенных домов.

Путин отметил, что проблема обманутых дольщиков действительно острее, чем показано в документах. Поэтому правительству пришлось пожертвовать сравнительно низкой стоимостью жилья и ввести меры, которые позволят защитить дольщиков. «Это никогда не закончится, если мы не наведем здесь порядка и не перейдем к цивилизованным способам жилищного строительства. Нужно прекратить практику привлечения денег граждан. А то получается, что мы держим низкий профиль стоимости жилья, но за счет того, что кто-то получает это жилье по относительно низким ценами, но у части людей деньги просто изымаются, и они ничего не получают – ни денег, ни жилья», — сказал Путин.

Алла Андреева сообщила о том, что против нее якобы хотят возбудить уголовное дело, а также что она связывает убийство мужа с их деятельностью по защите дольщиков. Путин пообещал сообщить временно исполняющему обязанности губернатора Петербурга Александру Беглову о проблемах Андреевой и заверил, что Беглов проведет с ней встречу. «Он человек очень опытный, Александр Дмитриевич. Он в состоянии разобраться. Первое, что произойдет, это он с вами встретится», — сказал Путин.

Мужа Аллы Андреевой убили в 2015 году. Мужчине проломили голову, а на их машине кто-то якобы оставил надпись «Ты следующая». «Я сама надпись не видела, мне сказали», — заявила тогда Андреева. В 2016 году квартиру дольщицы обыскали. До этого обыски прошли у некоего Эдуарда Матвеева, фамилия которого звучала в связи с угрозами, поступавшими активистам из числа обманутых дольщиков. Матвеев также был знаком и с Андреевой. Этот подозреваемый позже был убит.

Напомним, долгострои ГК «Город» в Петербурге были переданы ГУП «Центр содействия строительству». У компании в Петербурге было 5,4 тыс. недостроенных квартир.