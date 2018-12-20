В Смольном обсудили сотрудничество Петербурга и Испании Планируют увеличить число регулярных рейсов

В Смольном обсудили сотрудничество Петербурга и Испании. Об этом в четверг сообщили в аппарате вице-губернатора Петербурга Александра Говорунова.

Он провел встречу с генеральным консулом королевства Испании Феликсом Вальдесом Валентином-Гамасо. Стороны обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества между Петербургом и Испанией. В частности, Говорунов и Валентин-Гамасо отметили среди перспективных направлений судостроение, производство автокомпонентов, пищевая и текстильная промышленность.

Также стороны намерены продолжить развитие партнерства в сферах образования, туризма и культуры. Говорунов и Валентин-Гамасо договорились проработать вопрос о создании регулярных рейсов между Петербургом и Испанией.

Отметим, ранее стало известно о планах петербургского аэропорта «Пулково» открыть восемь новых направлений. Это должно произойти в зимнем расписании. В частности, авиакомпания S7 планировала открыть рейс в испанский город Аликанте.