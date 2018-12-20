Страховые компании поддержали отказ от обязательного страхования туроператоров В этом году ущерб от банкротств туроператоров составил более 2,5 млрд рублей

Страховые компании поддержали отказ от обязательного страхования финансовой ответственности туроператоров перед туристами. Об этом в четверг журналистам сообщила исполнительный директор компании «ЕРВ Туристическое страхование» Юлия Алчеева.

Автором инициативы является министерство финансов РФ, передает «Интерфакс». Туроператор должен будет соответствовать некоторым требованиям, при этом наличие договора страхования не будет являться условием вступления в единый федеральный реестр, пояснила Алчеева.

Страховщики не справляются с долгами обанкротившихся туроператоров. В этом году ущерб от банкротств туроператоров составил более 2,5 млрд рублей, из них 1,8 млрд – ущерб от «Натали Турс». Алчеева предупредила, что страховщиков в этом бизнесе можно будет пересчитать по пальцам одной руки, и что останутся те туроператоры, которые смогут договориться со страховщиками.

Отметим, ранее Минфин предложил отменить вмененное туроператорам страхование ответственности и сделать его добровольным. Соответствующие предложения министерство направило в Минэкономразвития, ЦБ и Минстрой России.