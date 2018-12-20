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20.12.18 / 19:46 Новости / Россия и мир

В «Ямал СПГ» сменили гендиректора

Бывший гендиректор пойдет на повышение

По решению совета директоров в «Ямал СПГ» назначен новый генеральный директор Игорь Колесников вместо Евгения Кота. Об этом в четверг сообщили в центре раскрытия корпоративной информации.

Ранее Колесников занимал должность первого замдиректора компании. Он приступит к своим полномочиям с 12 января следующего года.

Бывший гендиректор Евгений Кот уходит на повышение. Он займет должность зампредседателя правления «Новатэка» – директора по СПГ.

Отметим, «Ямал СПГ» является единственным заводом «Новатэка» по производству сжиженного природного газа. В ноябре «Новатэк» запустил третью линию производства завода. Общая мощность всех линий составила 16,5 млн т газа в год. Накануне сообщалось, что совместное предприятие Saipem и Renaissance получило контракт на строительство еще одного СПГ-завода «Новатэка» — «Арктик СПГ-2». Стоимость контракта составила 2,2 млрд евро.

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