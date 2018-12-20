Все новости

20.12.18 / 20:19 Новости / Россия и мир

ВТБ отстранил гендиректора «Техносерв»

Из-за «ряда грубых ошибок»

Фото АБН

ВТБ отстранил основателя и генерального директора «Техносерв» Алексея Ананьева от управления компанией. Об этом в четверг пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, знакомый с менеджерами «Техносерва».

Вместо Ананьева назначен старший вице-президент ВТБ Дмитрий Трошенков. Эта информацию изданию подтвердил представитель банка.

По его словам, бывший гендиректор и его топ-менеджеры совершили «ряд грубых ошибок», результатом которых стала близость компании к банкротству: в компании задерживали зарплату, вырос кредитный долг, с которым руководство не способно было работать. Представитель госбанка добавил, что Ананьев допустил нарушение соглашений между акционерами, которые являлись юридически обязывающими.

Ананьев в беседе с изданием выразил сожаление о том, что банк без обсуждения и вопреки договоренностям отстранил его. Он отметил, что никогда не нарушал соглашений и всегда готов к диалогу.

Отметим, ВТБ купил долю в ИТ-группе «Техносерв» в июне текущего года. Банк приобрел 40% компании. Сумма сделки не оглашается. Вместе с тем ВТБ получил возможность назначить своих представителей в совет директоров «Техносерва».

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

113 SQL queries done. Page generation took 0,151 seconds.