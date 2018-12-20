ВТБ отстранил гендиректора «Техносерв» Из-за «ряда грубых ошибок»

ВТБ отстранил основателя и генерального директора «Техносерв» Алексея Ананьева от управления компанией. Об этом в четверг пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, знакомый с менеджерами «Техносерва».

Вместо Ананьева назначен старший вице-президент ВТБ Дмитрий Трошенков. Эта информацию изданию подтвердил представитель банка.

По его словам, бывший гендиректор и его топ-менеджеры совершили «ряд грубых ошибок», результатом которых стала близость компании к банкротству: в компании задерживали зарплату, вырос кредитный долг, с которым руководство не способно было работать. Представитель госбанка добавил, что Ананьев допустил нарушение соглашений между акционерами, которые являлись юридически обязывающими.

Ананьев в беседе с изданием выразил сожаление о том, что банк без обсуждения и вопреки договоренностям отстранил его. Он отметил, что никогда не нарушал соглашений и всегда готов к диалогу.

Отметим, ВТБ купил долю в ИТ-группе «Техносерв» в июне текущего года. Банк приобрел 40% компании. Сумма сделки не оглашается. Вместе с тем ВТБ получил возможность назначить своих представителей в совет директоров «Техносерва».