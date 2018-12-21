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21.12.18 / 18:52 Новости / Петербург и Ленобласть

Беглов встретился с обманутой дольщицей ГК «Город» Аллой Андреевой

Пообещал к 2020 году решить все вопросы пострадавших дольщиков

Фото: Instagram Андрея Кибитова

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов встретился с активисткой Аллой Андреевой. Встреча прошла в пятницу.

На встрече Александр Беглов пообещал к 2020 году решить все вопросы пострадавших дольщиков, которые официально числятся в соответствующем реестре – 1199 человек. К третьему кварталу будущего года большинство проблемных домов будут достроены: будут сданы 9511 квартир. А 855 квартир сдадут в 2020-м.

Как пишет «Фонтанка», Беглов оценил работу людей, которые помогали ему в решении данной проблемы, как хорошую. Так временный градоначальник прокомментировал заявления активистки о том, что вице-губернатор Игорь Албин и глава Горизбиркома Виктор Миненко принимают незавершенные дома. Такое заявление Андреева сделала в ходе ежегодной пресс-конференции Путина. После этого президент поручил Беглову встретиться с дольщицей.

Однако Андреева покинула совещание до его начала. По ее словам, она рассчитывала на личную встречу. Кроме того, на совещание пригласили «неприятных» ей людей. «За данным столом собраны те люди, которые, в том числе, написали заявление против меня в СК о том, что я мошенница, что я порочу имя чиновников», — пояснила активистка. При этом она была единственным представителем дольщиков. Однако позже Андреева вернулась в Смольный.

Отметим, накануне на ежегодной пресс-конференции Путина Алла Андреева попросила президента обратить внимание на проблему обманутых дольщиков в Петербурге. Она обвинила Албина и Миненко в том, что они принимают «сырые» дома. Путин поручил Беглову встретиться с лидером дольщиков разорившейся компании ГК «Город». В октябре 2015 года мужа Андреевой убили в пригороде Петербурга. На автомобиле погибшего оставили надпись «Ты следующая».

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