Беглов проверил украшение Красногвардейского и Калининского районов к Новому году «Скудновато», - заявил врио губернатора

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов проверил украшение Красногвардейского и Калининского районов к новогодним праздникам. Об этом в четверг вечером сообщили в пресс-службе губернатора города.

Временный глава города осмотрел общественные пространства и улицы районов. По его мнению, новые районы украшены «скудновато». На следующий год надо предусмотреть соответствующее финансирование на украшение новых районов города, заявил Беглов.

Кроме этого, врио губернатора обратил внимание на недостаточную освещенность дворов и подземного перехода на пересечении Пискаревского с Шафировским проспектов. Беглов потребовал исправить ситуацию. «Поставлен срок – до 25 декабря сделать нормальное освещение, повесить видеокамеры и обеспечить охрану, чтобы люди не боялись ходить поздним вечером», — отметил временный глава города.

Отметим, в текущем году объем финансирования на украшение Петербурга к Новому году вырос на 50 млн рублей год к году. Общая сумма составила 315 млн рублей. Власти города установили несколько новых украшений. Основная задача – продвигать туристические маршруты.