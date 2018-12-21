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21.12.18 / 20:56 Новости / Россия и мир

Новый год и стол россиян. Итоги пятницы

Минсельхоз сообщил о подорожании новогодней продуктовой корзины. Транспортная прокуратура подала в суд на «Победу». В список самых удачливых миллиардеров по версии Forbes вошли трое россиян – Вагит Алекперов, Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко.

Коллаж АБН

Минсельхоз сообщил о подорожании новогодней продуктовой корзины для семьи из четырех человек. Стоимость стола вырастет на 1,6% год к году, показатель составит 6253 рубля.

В список самых удачливых миллиардеров по версии Forbes вошли трое россиян – Вагит Алекперов, Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко. В списке «лузеров» россиян нет.

Московская региональная транспортная прокуратура подала в суд на авиакомпанию «Победа». Прокуратура требует признать незаконным взимание сбора за регистрацию на рейсы в иностранных аэропортах и исключить соответствующий пункт из правил авиакомпании.

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об утвержденном капитале «ВЭБ.РФ». Документ позволяет ВЭБу получить на финансирование проектов до 300 млрд рублей. А к лету 2019 года ВЭБ сократит 5 тыс. сотрудников, так, чтобы в компании остались работать не более 3 тыс. человек.

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев сообщил сроки передачи оборонных кредитов «Промсвязьбанку». Банки должны передать первый транш кредитов оборонно-промышленного комплекса до мая 2019 года.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась ниже $54 за баррель впервые с сентября 2017 года. Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак говорил, что цены на нефть в конце года не являются показательными.

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