Замминистра финансов Моисеев сообщил сроки передачи оборонных кредитов «Промсвязьбанку» До мая

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев сообщил сроки передачи оборонных кредитов «Промсвязьбанку». Он сделал заявление в пятницу.

Банки должны передать первый транш кредитов оборонно-промышленного комплекса до мая 2019 года, передает ТАСС. Моисеев отметил, что сумма кредитов небольшая. При этом, передача кредитов по одному занимает много времени.

По словам Моисеева, в ноябре вышло второе распоряжение по контрактам гособоронзаказа. Этот транш кредитов должны передать в течение двух месяцев.

Напомним, «Промсвязьбанк» был под санацией Центробанка с конца 2017 года. В настоящий момент решено создать на базе кредитной организации опорный банк по гособоронзаказу. Правительство разрешило «Промсвязьбанку» не раскрывать данные о владельцах. При этом, банк должен будет отчитываться перед ЦБ РФ.