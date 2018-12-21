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21.12.18 / 17:05 Новости / Россия и мир / Экономика

Замминистра финансов Моисеев сообщил сроки передачи оборонных кредитов «Промсвязьбанку»

До мая

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев сообщил сроки передачи оборонных кредитов «Промсвязьбанку». Он сделал заявление в пятницу.

Банки должны передать первый транш кредитов оборонно-промышленного комплекса до мая 2019 года, передает ТАСС. Моисеев отметил, что сумма кредитов небольшая. При этом, передача кредитов по одному занимает много времени.

По словам Моисеева, в ноябре вышло второе распоряжение по контрактам гособоронзаказа. Этот транш кредитов должны передать в течение двух месяцев.

Напомним, «Промсвязьбанк» был под санацией Центробанка с конца 2017 года. В настоящий момент решено создать на базе кредитной организации опорный банк по гособоронзаказу. Правительство разрешило «Промсвязьбанку» не раскрывать данные о владельцах. При этом, банк должен будет отчитываться перед ЦБ РФ.

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