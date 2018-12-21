ЕС официально продлил санкции против РФ на полгода До 31 июля 2019 года

Евросоюз официально продлил экономические санкции против России на полгода. Об этом в пятницу сообщили в Совете ЕС.

Таким образом, санкции продлены до 31 июля 2019 года. Решение связано с отсутствием прогресса по минским соглашениям.

Напомним, о решении продлить санкции против России стало известно еще в середине декабря. Впервые санкции ЕС были введены 31 июля 2014 года. Ограничения касаются экономической и финансовой сфер, а также запрета на въезд ряду российских политиков, государственных деятелей и бизнесменов.