ЕС официально продлил санкции против РФ на полгода

Евросоюз официально продлил экономические санкции против России на полгода. Об этом в пятницу сообщили в Совете ЕС.
Таким образом, санкции продлены до 31 июля 2019 года. Решение связано с отсутствием прогресса по минским соглашениям.
Напомним, о решении продлить санкции против России стало известно еще в середине декабря. Впервые санкции ЕС были введены 31 июля 2014 года. Ограничения касаются экономической и финансовой сфер, а также запрета на въезд ряду российских политиков, государственных деятелей и бизнесменов.
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