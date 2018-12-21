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21.12.18 / 17:44 Новости / Петербург и Ленобласть

Приставы арестовали счета координатора петербургского штаба Навального

Его банковская карта в минусе на около 11 млн рублей

Приставы арестовали счета координатора штаба оппозиционного политика Алексея Навального в Петербурге Дениса Михайлова. Об этом в пятницу активист сообщил в видеообращении на YouTube-канале штаба.

Накануне Михайлов получил СМС-уведомление о наложении ареста на счета по постановлению судебного пристава. На балансе банковской карты минус около 11 млн рублей. По его словам, арест наложен из-за дела о порче зеленых насаждений во время митинга в Александровском саду с последующим шествием по Невскому проспекту 5 мая текущего года.

Кроме того, Михайлов отметил, что суд может наложить и другие обеспечительные меры — например, запретить ему выезд из страны. Ранее прокуратура предъявила иск и потребовала от предполагаемых организаторов митинга, Дениса Михайлова и Богдана Литвина, 10 млн 953 тыс. рублей.

Отметим, летом Михайлова арестовали на 25 суток из-за участие в митинге 5 мая. А в начале сентября полиция снова задержала координатора. Кроме того, был задержан и активист Илья Гантварг. Полиция также осмотрела машину Михайлова.

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