В Петербурге умер миллиардер Игорь Минаков

В Сестрорецке Курортного района Петербурга около 9 часов утра 21 декабря умер миллиардер Игорь Минаков на 59-ом году жизни. Об этом в пятницу пишет «Фонтанка».
Петербургский бизнесмен скончался после долгой болезни. Панихида состоится в воскресенье, 23 декабря.
Отметим, Минаков являлся владельцем группы компаний NordEst. В последние годы входил ТОП-100 миллиардеров по версии «Делового Петербурга». Его состояние оценивалось на сумму от 11 до около 17 млрд рублей.
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Реплики
Не дожил до пенсии, бедолага
Как грится,»лучше быть богатым,но здоровым…»…А загнуться так рано с таким баблом…Хотя персонажу уже все равно…за него обидно…