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21.12.18 / 13:55 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге умер миллиардер Игорь Минаков

После продолжительной болезни

В Сестрорецке Курортного района Петербурга около 9 часов утра 21 декабря умер миллиардер Игорь Минаков на 59-ом году жизни. Об этом в пятницу пишет «Фонтанка».

Петербургский бизнесмен скончался после долгой болезни. Панихида состоится в воскресенье, 23 декабря.

Отметим, Минаков являлся владельцем группы компаний NordEst. В последние годы входил ТОП-100 миллиардеров по версии «Делового Петербурга». Его состояние оценивалось на сумму от 11 до около 17 млрд рублей.

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Реплики

  1. СГЛ 21.12.2018 at 20:53 - Reply

    Не дожил до пенсии, бедолага

  2. Пупс 21.12.2018 at 23:17 - Reply

    Как грится,»лучше быть богатым,но здоровым…»…А загнуться так рано с таким баблом…Хотя персонажу уже все равно…за него обидно…

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