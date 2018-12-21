В Петербурге умер миллиардер Игорь Минаков После продолжительной болезни

В Сестрорецке Курортного района Петербурга около 9 часов утра 21 декабря умер миллиардер Игорь Минаков на 59-ом году жизни. Об этом в пятницу пишет «Фонтанка».

Петербургский бизнесмен скончался после долгой болезни. Панихида состоится в воскресенье, 23 декабря.

Отметим, Минаков являлся владельцем группы компаний NordEst. В последние годы входил ТОП-100 миллиардеров по версии «Делового Петербурга». Его состояние оценивалось на сумму от 11 до около 17 млрд рублей.