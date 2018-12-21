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21.12.18 / 17:03 Новости / Общество / Россия и мир

Ученые Сеченовского и Венского университетов работают над вакциной от аллергии на кошек

Результаты рассчитывают получить в 2019-2020 годах

Фото: yodnews.ru

Научные сотрудники Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова и Венского университета начали разработку вакцины для профилактики аллергии на кошек. Об этом рассказал ректор российского вуза, академик РАН Петр Глыбочко.

По его словам, проект получил название «Cats Project», передает РИА Новости. Для его реализации при каждом из университетов на базе кафедр иммунологии и аллергологии созданы лаборатории.

«Мы значительно продвинулись в этом направлении, уже есть серьезные публикации», — отметил Глыбочко. Он добавил, что ученые рассчитывают выйти на «хорошие результаты» в 2019-2020 годах. Другие подробности разработки не приводятся.

Ранее стало известно, что мужчины и женщины меняют высоту голоса при общении с потенциальным партнером. Группа психологов под руководством Катарцины Пизански из Сассекского университета (Великобритания) выяснила, что мужчины понижают голос при общении с симпатичной им женщиной. Женщины же, напротив, голос повышают. Вместе с тем в условиях высокой конкуренции дамы также начинают понижать голос, считают ученые.

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