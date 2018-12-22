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22.12.18 / 19:20 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Дед Мороз из Великого Устюга дал старт новогодним праздникам в Петербурге

И отправился открывать Рождественскую ярмарку

Дед Мороз из Великого Устюга дал старт новогодним праздникам в Петербурге. Торжественное мероприятие прошло на Дворцовой площади в субботу, сообщили в пресс-службе губернатора Петербурга.

Всероссийский Дед Мороз прилетел на площадь на воздушном шаре. На Дворцовой площади он объявил новогодние праздники открытыми.

Деда Мороза встретили временный глава города Александр Беглов и председатель Законодательного Собрания Вячеслав Макаров. «Наш город очень красив в новогоднем убранстве. Повсюду нарядные елки, новые горки, ледовые катки», — отметил Беглов.

Дед Мороз прибыл в Петербург в субботу утром. Сначала он отправился поздравить пациентов детских больниц и воспитанников Центра для детей-сирот. После открытия новогодних праздников Дед Мороз направился открывать Рождественскую ярмарку на Пионерской площади.

Добавим, ранее врио губернатора Петербурга осмотрел новогодние украшения в трех районах города. Это Красногвардейский и Калининский районы, а также Невский район. Он назвал украшения скучными и скудными.

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