Матч между СКА и ЦСКА на «Газпром Арене» побил рекорд КХЛ по посещаемости На стадионе 67,77 тыс. человек

Матч между СКА и ЦСКА на «Газпром Арене» в Петербурге побил рекорд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по посещаемости. Игра проходит в субботу.

На матч пришли 67,77 тыс. зрителей. При этом, побывали на стадионе 80,72 тыс. человек.

Отметим, прежний рекорд посещаемости КХЛ установлен в декабре прошлого года на матче СКА и «Йокерита». На этот матч на стадионе в Хельсинки пришло около 17 тыс. зрителей. Рекорд «Газпром Арены» составляет 71,38 тыс. человек. Он установлен во время матча между сборными хоккея России и Финляндии.