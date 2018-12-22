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22.12.18 / 19:02 Новости / Россия и мир / Экономика

УАЗ «Пикап» стал лидером продаж в сегменте пикапов в ноябре 2018 года в России

Всего продано 452 машины

УАЗ «Пикап» стал лидером продаж в сегменте пикапов в ноябре 2018 года в России. Об этом в субботу сообщило аналитическое агентство «Автостат».

За ноябрь продано 452 УАЗ «Пикап». Показатель упал на 27,6% год к году.

Всего за месяц реализовано 1,3 тыс. пикапов. Показатель вырос на 8,1% год к году.

На втором месте по популярности — Toyota Hilux. Ее купили в ноябре 364 раза – на 0,8% меньше ноября 2017 года. Замыкает тройку — Mitsubishi L200. Реализовано 327 машин – больше на 10,1% год к году.

Отметим, в октябре лидером среди пикапов была модель Toyota Hilux. Эта же модель была лидером сегмента в мае. В июле популярнее был Mitsubishi L200. Все остальное время в текущем году первое место занимал УАЗ «Пикап».

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