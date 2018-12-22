В Петербурге закрыли вторую станцию за вечер субботы Из-за бесхозного предмета

В Петербурге закрыли вторую станцию за вечер субботы. О закрытии сообщили в Telegram-канале метрополитена города.

Сотрудники метро закрыли станцию метро «Удельная» в 17:05 часов. Причина — бесхозный предмет.

Обновление 18:14 часов: Станцию «Удельная» открыли в 17:42 часов. Опасных предметов не обнаружено.

Напомним, ранее в субботу закрыли «Пионерскую». Причина аналогичная. Закрытие произошло в 16:09 часов. Метрополитен не сообщал об открытии станции.