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22.12.18 / 17:58 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге закрыли вторую станцию за вечер субботы

Из-за бесхозного предмета

Фото АБН

В Петербурге закрыли вторую станцию за вечер субботы. О закрытии сообщили в Telegram-канале метрополитена города.

Сотрудники метро закрыли станцию метро «Удельная» в 17:05 часов. Причина — бесхозный предмет.

Обновление 18:14 часов: Станцию «Удельная» открыли в 17:42 часов. Опасных предметов не обнаружено.

Напомним, ранее в субботу закрыли «Пионерскую». Причина аналогичная. Закрытие произошло в 16:09 часов. Метрополитен не сообщал об открытии станции.

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