Аналитики дали прогноз по курсу доллара и евро на новогодние каникулы Риски связаны с неучастием ЦБ РФ в операциях на рынке

Аналитики ожидают, что следующую неделю рубль традиционно будет стабилен по отношению к доллару и евро, поскольку для западных рынков она рождественская. Такое мнение высказал эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский «Российской газете» в воскресенье.

По его словам, существенная волатильность валют ожидается только на январских новогодних каникулах. В частности, имеются курсовые риски, связанные с неучастием Центробанка РФ в рыночных операциях.

«Для разнообразных спекулянтов это — сущее раздолье», — отмечает эксперт. Он допустил, что первый рабочий день нового года РФ встретит при курсе 70 рублей за доллар или даже выше. В целом же, в базовом прогнозе аналитиков до конца декабря российская валюта может протестировать 70 рублей за доллар, а затем отскочить к 68-68,20 за доллар или 78,60-78,80 за евро.

Второй сценарий предполагает, что рубль увидит отметку 70 в первые дни после новогодних каникул. После этого рубль укрепится до 69,00-69,20 за доллар, полагает эксперт. Вместе с тем он подчеркивает, что на рубль могут повлиять события за пределами рынков.

Ранее эксперты, опрошенные АБН, дали свои прогнозы по курсу рубля на декабрь. По их мнению, доллар будет стоить 65-69 рублей, а курс евро колебаться в пределах 75-77 рублей.