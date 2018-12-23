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23.12.18 / 17:45 Новости / Петербург и Ленобласть

Станция метро «Ломоносовская» закрыта из-за остановки эскалатора

Второй эскалатор на ремонте

метро

Фото АБН

Станция «Ломоносовская» петербургского метрополитена временно закрыта для пассажиров. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе подземки.

Станция стала недоступна в 17:10 по московскому времени. Причина – техническая остановка эскалатора №1 на спуск, второй эскалатор находится на капитальном ремонте.

Обновление: В 17:37 «Ломоносовская» открыта.

Напомним, о ремонте эскалатора на «Ломоносовской» стало известно в конце лета. Сообщалось, что в связи с этим станция изменит режим работы. Тогда в метрополитене говорили, что ремонт планируется закончить в ноябре.

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