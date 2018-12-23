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23.12.18 / 16:32 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Петербурге пройдет I Международный органный фестиваль в новогодние праздники

Мероприятия пройдут на нескольких площадках

Фото: rigma.info

С 23 декабря в Петербурге пройдет I Международный органный фестиваль «Венок Рождества – от Берна до Владивостока». Об этом стало известно в воскресенье.

Как сообщают организаторы, концерты запланированы на площадках концертного зала Яани кирик, Римско-католического собора Успения Пресвятой Девы Марии и Римско-католического храма Девы Марии Лурдской. Мероприятия продлятся до 13 января.

О возрастных ограничениях не сообщается. Добавим, накануне в Петербурге был дан старт новогодним торжествам. Дед Мороз из Великого Устюга объявил праздники открытыми на Дворцовой площади. После этого он открыл традиционную Рождественскую ярмарку на Пионерской площади.

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