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23.12.18 / 19:40 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Петербуржцы украсили «скелет» засохшей ели стоимостью 120 тыс. рублей

Активисты утверждают, что большая часть деревьев, закупленных властями, засохла

Жители МО «Сампсониевское» украсили засохшую ель к Новому году мишурой и шуточными купюрами, чтобы привлечь внимание к расходованию средств муниципальными чиновниками. Об этом в воскресенье сообщили в движении «Красивый Петербург».

Активисты указывают, что в прошлом году администрация МО приобрела в рамках госзакупки 41 ель в кадке. Стоимость контракта составила порядка 2,57 млн рублей. В этом году был заключен еще один контракт на пересадку деревьев в землю, его сумма составила около 2,83 млн рублей.

Таким образом, каждая ель обошлась бюджету в 120 тыс. рублей, отмечают активисты. По словам горожан, при выполнении этих работ были допущены многочисленные нарушения. В результате большая часть растений в настоящее время засохла, говорят они. При этом семь елей активисты и вовсе не нашли в местах, где они должны находиться.

Ранее сообщалось, что в этом году в Петербурге установят более 60 елей к Новому году. Кроме того, в городе установили два вертепа – у Казанского собора и в Александро-Невской лавре.

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