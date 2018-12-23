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23.12.18 / 16:57 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Более 10 спецмашин привлечено к тушению пожара на Кожевенной линии В.О.

О пострадавших не сообщается

К ликвидации пожара на Кожевенной линии, 30 на Васильевском острове в Петербурге привлечено 11 единиц техники и 43 человека личного состава. Об этом в воскресенье сообщили в ГУ МЧС по городу.

В ведомстве уточнили, что сообщение о пожаре поступило около 15:30 по московскому времени. В настоящее время огонь локализован. Сведений о пострадавших не поступало.

По данным спасателей, пожар возник в трехэтажном производственном здании. Горела обстановка на втором этаже на площади 40 кв. м.

Добавим, на прошлой неделе пожар произошел на территории НИИ постоянного тока. По данным СМИ, горело строение на улице Академика Константинова в Калининском районе Петербурга. Тогда в ГУ МЧС не прокомментировали информацию.

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