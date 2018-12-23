Во втором туре голосования по выбору названия для «Пулково» сменился лидер Пока первое место у Достоевского

Во втором туре голосования по выбору названия для петербургского аэропорта «Пулково» в рамках проекта «Великие имена России» лидирует писатель Федор Достоевский. Такие результаты в воскресенье приводятся на сайте проекта.

В настоящее время за Достоевского проголосовали более 66,6 тыс. человек (39% голосов). Второе место у князя Александра Невского (61,2 тыс.; 36%), замыкает тройку композитор Дмитрий Шостакович (38,9 тыс.; 23%).

Напомним, итоги первого этапа конкурса подвели в начале декабря. В Петербурге для «Пулково» выбрали имя Петра I. Однако аналогичное имя выбрали и для аэропорта Воронежа, при этом голосов за него отдали больше. В результате организаторы решили «отдать» имя Петра I воронежскому аэропорту, а в Петербурге провести второй тур.