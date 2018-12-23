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23.12.18 / 20:02 Новости / Политика / Россия и мир

Путин реорганизовал управление по обеспечению конституционных прав россиян

Его структуру и штатное расписание должны утвердить в течение месяца

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о реорганизации управления президента по обеспечению конституционных прав граждан РФ. Соответствующий документ от 21 декабря размещен на официальном интернет-портале правовой информации в воскресенье.

Согласно указу, управление теперь будет в том числе отвечать за вопросы государственной миграционной политики. Среди основных задач обновленной структуры — содействие главе государства в определении основных направлений политики в сфере гражданства и миграции, а также вопросах предоставления политического убежища и помилования.

Кроме того, Путин поручил главе своей администрации за месяц разработать и утвердить структуру и штатное расписание управления согласно новому положению. Добавим, управление по обеспечению конституционных прав граждан является подразделением президентской администрации.

Ранее Путин подписал указ, который отменяет некоторые ограничения при получении политического убежища в России. Как сообщила пресс-служба Кремля, документ снял ограничения, не позволявшие предоставлять убежище политическим беженцам. Вместе с тем отмечается, что решения по каждому случаю будут приниматься индивидуально.

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