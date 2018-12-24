СМИ: Смольный готовит первую громкую отставку — Ирины Бабюк Проведут ее до Нового года

В Смольном готовят первую громкую отставку с момента назначения Александра Беглова временно исполняющим обязанности губернатора Петербурга – отставку главы комитета по инвестициям Ирины Бабюк. Об этом в понедельник со ссылкой на свои источники пишет «Деловой Петербург».

Как подсчитало издание, Беглову предстоит разобраться с 80 приоритетными проектами общей стоимостью 1,25 трлн рублей. Отставка должна произойти до Нового года, указывает «ДП».

Напомним, Бабюк пришла в комитет по инвестициям в 2012 году. С того момента комитет анонсировал несколько крупных проектов, которые не были реализованы – например, идея реконструкции Апраксина двора в креативный кластер и поиск новой площадки для Ленинградского зоопарка. Однако, как напоминает «ДП», в случае с Апрашкой согласование проекта с арендаторами постоянно затягивались, а вопрос с финансовым обоснованием так и не решили. В настоящий момент реализация проекта так и не началась. В случае с зоопарком под строительство рассматривали территорию в Юкках, затем в Ржевском лесопарке и Курортном районе. В результате Бабюк характеризовала проект как инвестиционно непривлекательный.

Также комитет не смог найти спонсора для строительства трамвайной сети до Петергофа. Из пяти компаний-участниц одна не прошла отборочный тур, две отозвали заявки, четвертая не вовремя подала документы, а последняя не представила никаких конкретных предложений. Бабюк назвала это якобы нежеланием крупных компаний браться за проекты, не обладающие сверхприбылью. Из последних нереализованных проектов — строительство океанариума в парке Интернационалистов. Против этой затеи выступили активисты, и в итоге инвестор досрочно прекратил договор аренды участка под строительство.

Аудиторы Контрольно-счетной палаты Петербурга также неудовлетворительно оценивали деятельность комитета по инвестициям в 2012-2014 годах. Их беспокоили низкие позиции города в инвестиционных рейтингах по России и миру. Среди проектов с затяжным периодом предварительной подготовки и реализации аудиторы называли преобразование Апраксина Двора, территории острова Новая Голландия, строительство линий ЛРТ (легкорельсового транспорта), создание нового зоопарка. В КСП обращали внимание на то, что конкурсные планы и документация содержали ошибки и неточности.