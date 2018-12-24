Brent продолжает торговаться ниже отметки $54 С пятницы

Нефть эталонной марки Brent продолжает торговаться ниже отметки в $54 за баррель на Межконтинентальной бирже ICE. В понедельник по фиксингу на 13:30 по московскому времени Brent стоит $53,82.

Нефть WTI торгуется в минусе. На то же время котировки ее февральского фьючерса составляют $45,5 с падением на 0,2%.

Напомним, Brent торгуется ниже отметки $54 с пятницы. Утром в понедельник котировки достигали $54,5, однако позже опять произошло снижение.

«Подкосила рынок негативная статистика от Baker Hughes, вышедшая в США в пятницу вечером. Согласно этим данным, количество активных буровых вышек в США за неделю увеличилось на целых 10 штук до 883, что говорит о высокой активности американских производителей нефти, причем не только сланцевой. Сегодня с утра нефть подорожала почти на доллар на фоне новости о том, что, по словам министра нефти ОАЭ, ОПЕК может провести в 2019 году внеочередное заседание, на котором будет рассматриваться вопрос о продлении соглашения ОПЕК+ и более существенном сокращении добычи нефти. На сегодня ждем колебаний цены Brent в рамках $54-55 за баррель», — сообщила замдиректора аналитического департамента «Альпари» Наталья Мильчакова.