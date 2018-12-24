Глава Минкомсвязи обещал разобраться с повышением цен на услуги связи Он надеется, что это не глобальная тенденция

Глава Минкомсвязи Константин Носков пообещал, что министерство будет разбираться с тенденцией на рост стоимости услуг связи. Об этом в понедельник он сообщил журналистам.

Также он выразил надежду на то, что это не станет глобальной тенденцией, передает ТАСС. По его словам, нагрузку на операторов оказывают повышение НДС и «закон Яровой». Однако Носков обещал «прийти к тому, чтобы цены не росли». Таким образом министр ответил на вопрос об обоснованности повышения цен операторами.

Отметим, на прошлой неделе три мобильных оператора предупредили абонентов о повышении цен с января 2019 года. Об этом сообщили «Мегафон», «Вымпелком» и Теле2. Причиной назвали повышение НДС. Налоговую ставку с января повышают с 18% до 20%.