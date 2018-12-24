Официальный доллар подорожал почти на 40 копеек Курс доллара – 68,4073 рубля; курс евро – 77,8886 рубля

Банк России повысил официальный курс доллара на вторник на 39,88 копейки. Доллар во вторник будет торговаться по 68,4073 рубля.

Официальный евро подешевел на 8,31 копейки. Курс европейской валюты составил 77,8866 рубля.

По фиксингу на 14:06 по московскому времени основные валюты на Московской бирже торгуются в минусе. Доллар подешевел на 44 копейки. Его стоимость составила 68,4 рубля. Евро упал на 23 копейки и торгуется у отметки 78 рублей.