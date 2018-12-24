Смольный и Hyundai намерены подписать специальный инвестиционный контракт

Смольный и Hyundai намерены подписать специальный инвестиционный контракт. Об этом стало известно в понедельник.

По информации «Коммерсантъ-СПб», подписание контракта назначено на вторник, 25 декабря. Соглашение подразумевает строительство нового завода двигателей в Петербурге.

Hyundai планирует локализовать выпуск коробок передач и двигателей, а также расширить выпуск автомобилей и экспорт продукции. Размер инвестиций в производство может составить около 16 млрд рублей, отметили в Смольном.

Отметим, в настоящий момент у Hyundai действует соглашение о просмборке, которое дает компании льготы. Оно истекает в декабре. Специальный контракт включает в себя условия по налогам и получению государственных субсидий.