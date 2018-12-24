Суд оштрафовал экс-чиновника за задержку строительства детской школы искусств Штраф на 50 тыс. рублей

Невский районный суд оштрафовал бывшего чиновника за задержку строительства детской школы искусств на Туристской улице. Об этом в понедельник сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Сумма штрафа составила 50 тыс. рублей. Речь идет о ведущем специалисте отдела строительного контроля объектов культуры и социальных объектов «Фонда капитального строительства и реконструкции» (ФКСР) Никите Мошурове.

Суд установил, что Мошуров собственноручно подписал акты о приемке выполненных работ и другие документы по строительству школы искусств. При этом, чиновник знал о невыполнении подрядчиком ООО «СФ Де Люкс» этих работ. Мошуров в суде вину не признал.

Напомним, также документы подписывали ряд других ответственных лиц. Их дело рассматривается отдельно. «СФ Де Люкс» должен был выполнить работы на сумму 24,9 млн рублей. Добавим, Мошуров занимал указанную должность с августа 2014 года по июнь 2015 года.