Беглов призвал готовиться к новому формату управления развитием Петербурга ОН планирует посвятить следующий год реализации стратегических инициатив президента РФ и «майских» указов

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга призвал правительство города, глав комитетов и районов готовиться к изменению системы управления развитием города. Об этом во вторник сообщили в Смольном.

Беглов планирует посвятить следующий год реализации стратегических инициатив президента РФ и «майских» указов. По его словам, Петербург должен развиваться за счет новых технологий и инвестиций.

Временный градоначальник выделил развитие новых отраслей экономики с созданием высокотехнологичных рабочих мест в условиях цифровизации, развитие и модернизацию транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры и создание объектов современной городской среды в качестве основных стратегических целей города. Кроме того, он выделил необходимость разработки новых механизмов ГЧП, чтобы скоординировать капиталовложение в модернизацию города.

Отметим, в ходе большой ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин поручил Беглову разобраться с проблемой обманутых дольщиков в Петербурге. По словам президента, врио губернатора «очень опытный. Он в состоянии разобраться». Сразу после окончания пресс-конференции Беглов отреагировал на поручения Путина. Он встретился с лидером обманутых дольщиков на следующий день.