Дорожники Петербурга перешли на усиленный режим работы Из-за метели

Дорожники Петербурга перешли на усиленный режим работы. Об этом во вторник сообщили в комитете по благоустройству города.

Усиленный режим введен из-за метели, пояснили в ведомстве. Режим будет действовать «до тех пор, пока в этом будет необходимость».

Ведомство заявило, что в ночь на среду в Петербурге будут работать более 900 единиц уборочной техники. Техника пройдет уступом по крупным магистралям, уточнили в комитете. Там отметили, что в основная задача – прометать тротуары и проезжую часть. Затем дорожники перейдут к расчистке перекрестков, карманов для заезда общественного транспорта, пешеходные переходы и другое. После этого уже будут вывозить снег, добавили в ведомстве.

Напомним, ГУ МЧС по Петербургу предупредило об усилении ветра. Его скорость должна составить 12-16 м/с. Также спасатели заявили о сильном снеге в ночь на среду.