Петербуржцы смогут узнавать историю объявлений в «Яндекс.Недвижимости» Это станет препятствием для необоснованного завышения цен

В сервисе «Яндекс.Недвижимость» появилась возможность просматривать историю объявления о продаже или аренде квартиры за последние четыре года в Петербурге и Ленобласти. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе «Яндекса».



Благодаря новой функции можно просмотреть открытые и архивные объявления по томе же адресу и оценить справедливость стоимости, сравнив ее с существующими рыночными ценами. Это станет препятствием для необоснованного завышения цен. А арендодателям и продавцам недвижимости новая возможность позволит определить оптимальную стоимость объекта.

На странице предложения будет указана информация о последних объявлениях в том же доме и основная информация по объекту. Кроме того, можно открыть архив и найти там нужный дом.

По данным сервиса, в Петербурге цены на недвижимость в объявлениях чаще снижается, чем наоборот. Стоимость повышается лишь в 20% случаев, а по начальной цене реализовывается 41% объявлений. А с пониженной после первой публикации ценой «забирают» 39%.

Отметим, в октябре «Яндекс.Недвижимость» выпустила тепловую карту инвестиций в недвижимость. Зеленым цветом отмечены районы, в которых с самой быстрой окупаемостью. А желтым и красным цветами, соответственно, с самой медленной. Окупаемость рассчитывается из отношения вложений в квартиру на ее годовую аренду.