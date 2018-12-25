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25.12.18 / 20:10 Новости / Россия и мир

Ученые: Финансовый кризис и поиски работы снижают продолжительность жизни людей

Это заметно по кризису 2008 года

Финансовый кризис 2008 года и следующие за ним поиски работы снизят продолжительность жизни людей, принадлежащих поколениям X и Y. Такие данные озвучили американские ученые из университета Дюка, статья опубликована на Science Daily.

Ученые ожидают снижения продолжительности жизни в связи с проблемами со здоровьем, которые появились после финансового кризиса 2008 года. Для исследования они проанализировали данные центров по контролю и профилактике заболеваний США за 1990-2016 годы. Авторы исследования подчеркивают, что социологи и политики знают о финансовом бремени молодежи, но не уделяют достаточного внимания повышенному уровню смертности этих людей.

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что употребление алкоголя стало одной из самых распространенных причин смерти человека. По данным ВОЗ, ежегодно алкоголь убивает 3 млн человек, что составляет 5,3% всех смертей. Каждая 20-ая смерть связана с алкоголем: либо с вождением в нетрезвом виде, либо с такими болезнями, как цирроз печени и рак. Также в числе самых частых причин человеческих смертей – проблемы с сердцем и рак.

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