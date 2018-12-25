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25.12.18 / 14:15 Новости / Россия и мир / Экономика

Минфин: Инфляция по итогам года составит 4-4,1%

ВВП – 1,8%

Коллаж АБН

Минфин спрогнозировал уровень инфляции по итогам текущего года на уровне 4-4,1%. Об этом во вторник сообщил глава ведомства Антон Силуанов.

Как передает ТАСС слова министра, ВВП составит 1,8%. При этом, профицит бюджета в текущем году составит 2,5% ВВП. Нефтегазовый дефицит – 6,4%.

Также Силуанов заявил, что объем Фонда национального благосостояния на начало следующего года прогнозируется на уровне 6,4-6,5 трлн рублей. Дополнительные нефтегазовые доходы должны составит 4,18 трлн рублей, отметил министр.

Отметим, ранее об инфляции на уровне 4% сообщил министр экономического развития Максим Орешкин. Кроме этого, он заявил, что начало следующего года будет сложным. В частности, негативно отразится повышение НДС. Во второй половине года ситуация станет более позитивной, уверен министр.

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